Mehr als eine Drohgebärde Putins

Russland setzt seine Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine unverändert fort: nach westlichen Geheimdienstkreisen zufolge zwischen 75.000 und 100.000 Soldaten. Die Entwicklungen wecken Erinnerungen an die Einverleibung der Halbinsel Krim. Droht eine Invasion?

Russische Truppenbewegungen in Richtung Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj (u.r.) trotzt mit eigener militärischer Präsenz dem Druck von Wladimir Putin, der Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschieren lässt.

Der Tonfall Russlands in der Ukraine-Frage wird von Tag zu Tag schärfer. Wladimir Putin drohte am Dienstag mit „adäquaten militärisch-technischen Maßnahmen“. Ist sein Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine nur ein Säbelrasseln? Es gibt viele Gründe, die für ernstere Absichten des Kreml sprechen.