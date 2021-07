Menschen wegen Gesundheitszustand von «Sea-Watch 3» geholt

Die italienische Küstenwache hat mehrere Menschen wegen ihres schlechten Gesundheitszustands vom privaten Seenotretter-Schiff «Sea-Watch 3» geholt.

Stunden zuvor habe die Sea-Watch-Crew Hilfe von Malta und Italien angefordert, teilte die in Berlin ansässige Organisation Sea-Watch in der Nacht zu Samstag mit. Unter den sechs Personen seien auch Kinder gewesen, hieß es. Einige hätten demnach Verbrennungen am Körper. Das Team der «Sea-Watch 3» hatte am Freitag und in der Nacht zu Freitag fast 100 Bootsmigranten im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet.

Die 6 Personen in kritischem Gesundheitszustand und ihre Familien wurden endlich von der Italienischen Küstenwache evakuiert. Wir hoffen, dass sie nun adäquate Behandlung erhalten und wieder genesen können. Ihnen und ihren Familien wünschen wir nur das Beste für die Zukunft. pic.twitter.com/qwE8BtpRmB — Sea-Watch (@seawatchcrew) July 30, 2021

Derzeit operieren auch die «Ocean Viking» der privaten Organisation SOS Mediterranee und die «Astral» der freiwilligen Helfer von Open Arms im Mittelmeer. Dort treffen sie immer wieder auf Flüchtlinge und Migranten, die in oft überfüllten Booten die EU erreichen wollen. Die Ziele der Menschen, die meist von Tunesien oder Libyen aus ablegen, sind oft Italien oder Malta.