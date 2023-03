Newsblog: Krieg in der Ukraine

Das wird dem russischen Außenminister Sergej Lawrow wohl auch nicht allzu häufig passieren: Als er am Freitag auf einer Konferenz in der indischen Hauptstadt Neu Delhi erneut den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich macht, wird er durch Gelächter aus dem Publikum unterbrochen.