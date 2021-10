Queen: Gegen Erderwärmung handeln

Die britische Königin Elizabeth II. (95) hat die Politik im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow zum Handeln im Kampf gegen die Klimaerwärmung aufgerufen.

«Das schottische Parlament spielt wie alle Parlamente eine Schlüsselrolle, um eine bessere und gesündere Zukunft zu schaffen und mit den Menschen in Austausch zu treten, die sie repräsentieren - vor allem mit unseren jungen Menschen», sagte das britische Staatsoberhaupt bei der feierlichen Eröffnung einer neuen Sitzungsperiode im schottischen Parlament in Edinburgh am Samstag.

Großbritannien ist Gastgeber der UN-Klimakonferenz COP26 vom 1. bis 12. November, bei der auch die Queen erwartet wird. «Die Augen der Welt werden auf das Vereinigte Königreich - und Schottland im Besonderen gerichtet sein - wenn Staatenlenker zusammen kommen, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen», sagte die Königin weiter.