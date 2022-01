Scholz in Spanien: Erwarten von Moskau Deeskalation

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Führung in Moskau aufgefordert, im Ukraine-Konflikt eindeutige Schritte hin zu einer Deeskalation zu unternehmen.

Die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze beunruhige die Regierungen in Berlin und Madrid und sei «sehr, sehr ernst», sagte Scholz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Pedro Sánchez. Klar sei auch: «Eine militärische Aggression gegen die Ukraine würde schwerwiegende politische wie auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass eine solche Entwicklung vermieden werden kann, unter der am Ende ja doch alle leiden müssen», warnte Scholz.

Zur Forderung der Ukraine nach Waffenlieferungen aus Deutschland äußerte sich Scholz zurückhaltend. Die Bundesregierung handele in dieser Frage «sehr einheitlich». «Und dazu gehört auch einheitlich in der Kontinuität dessen zu stehen, was deutsche Regierungen in dieser Frage in der Vergangenheit klug auf den Weg gebracht haben», sagte Scholz.

Ökologische Transformation

Scholz will die ökologische Transformation in der Energiepolitik gemeinsam mit Spanien voranbringen. «Spanien und Deutschland sind beide sehr ehrgeizig. Wir wollen erreichen, dass wir schnelle Fortschritte machen bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien», so Scholz. Es handele sich um eine «wirtschaftliche Zukunftstechnologie».

«Der Ausbau der Windkraft auf hoher See, an Land und der Solarenergie, das ist wichtig. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir alles dafür tun, dass das ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen wird, dass die Netze gut werden und dass es gute Verbindungen zwischen uns und unseren Nachbarn gibt», sagte Scholz. Wichtig sei es, europaweit ein gutes Netz aufzubauen, das die Nutzungsmöglichkeiten der erneuerbaren Energien voranbringe.

Dank für Einsatz bei EU-Finanzhilfen

Sánchez würdigte Scholz' Unterstützung als damaliger Bundesfinanzminister bei den Verhandlungen über die EU-Finanzhilfen zur Überwindung der Corona-Pandemie im Jahr 2020. «Bundeskanzler Scholz hat dabei eine führende Rolle gespielt. Dafür danke ich», sagte der Sozialist. Spanien wurde zu Beginn der Pandemie besonders schwer von der Corona-Pandemie getroffen und profitiert in besonderem Maße von den EU-Wiederaufbauhilfen.

Die EU-Staaten hatten im Sommer 2020 ein 750 Milliarden Euro umfassendes Programm vereinbart, um die tiefe Corona-Wirtschaftskrise zu überwinden und wichtige Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Spanien stehen daraus nicht zurückzahlbare Hilfen und Kredite in Höhe von insgesamt etwa 140 Milliarden Euro zu.

Scholz wollte mit Sánchez auch über die Bekämpfung der Corona-Pandemie sprechen. Spanien ist nach Frankreich, Polen und Italien das vierte Land, in dem Scholz einen Antrittsbesuch absolviert. Außerdem hatte der SPD-Politiker sich im Dezember in Brüssel bei der Europäischen Union und der Nato vorgestellt.

Spanien ist nach Deutschland, Frankreich und Italien das Land mit der viertgrößten Einwohnerzahl in der EU. Es gehört aber nicht zur G7 der führenden westlichen Industrienationen und ist bei den G20-Gipfeln der weltweit wichtigsten Wirtschaftsmächte auch nur als ständiger Gast dabei. Mit dem Austritt Großbritanniens hat Spanien aber innerhalb der Europäischen Union an Bedeutung gewonnen.