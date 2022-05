Wüst siegt - und bangt

Landtagswahl in NRW

Die bisher amtierende Regierungskoalition wird es so in NRW nicht mehr geben. Bei der NRW-Landtagswahl reichte es nicht für Andreas Pinkwart (l, FDP), Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident Hendrik Wüst (M, CDU) und Yvonne Gebauer (FDP), Schulministerin, um zusammen weiter regieren zu können.

Der Wähler hat in NRW entschieden – und den Parteien trotz eindeutiger Ergebnisse keine leichte Aufgabe übertragen. Die CDU deutlich vor der SPD, die Grünen erwartet stark auf Platz drei, die FDP förmlich abgestürzt. Klar ist damit nur: Schwarz-Gelb ist abgewählt. Wer das Land künftig regieren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.

Die CDU hat ein Top-Ergebnis hingelegt. 35 Prozent sind eine Ansage. Die politische Zukunft von Ministerpräsident Hendrik Wüst ist damit allerdings nicht gesichert. Ob seine Partei eine Mehrheit zustande bekommt, um auch die nächste Regierung zu bilden, ist ungewiss. So hart kann Politik sein. Die SPD ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Blick auf die Zahlen lässt Rot-Grün kaum noch möglich erscheinen. Eine Ampel hätte jedoch eine allemal satte Mehrheit – falls die FDP den Sprung in den Landtag schafft.

Große Verluste für die FDP

Die Liberalen sind im Übrigen die großen Verlierer. Sie haben ihr Ergebnis der Wahl 2017 mehr als halbiert. Die gerupfte Partei kassiert damit die Quittung für einen konturlosen Spitzenkandidaten, eine inhaltliche Leere und ein von ihr verantwortetes Schulministerium, das vor allem in der Corona-Pandemie jeder Beschreibung spottete.

Programmatisch lässt sich der deutliche Vorsprung der CDU vor der SPD nicht erklären. Dafür lagen beide Parteien inhaltlich viel zu dicht beieinander. Erklären lässt sich der Unterschied mit den Personen. Wüsts Beliebtheitspunkte lagen immer deutlich vor denen seines SPD-Herausforderers Thomas Kutschaty. Damit bestätigt sich auch in NRW ein Trend, der schon bei der Saarland- und Schleswig-Holstein-Wahl überdeutlich wurde: Person kommt vor Programm.

Kräftig freuen kann sich wieder einmal die neue Volkspartei: In NRW haben die Grünen mit fast 20 Prozent ein Rekordergebnis erzielt. Damit setzen sie ihre bundesweite Erfolgsgeschichte auch im größten Bundesland fort (ihr schlechtes Abschneiden im Saarland vom März war hausgemacht). Es wäre schon eine haushohe Überraschung, wenn sie in Düsseldorf nicht am nächsten Kabinettstisch sitzen.