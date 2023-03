Newsblog: Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Norwegen als besonderen europäischen Verbündeten in Sachen Militärhilfe gelobt. Das Land setze ein Beispiel mit seiner Unterstützung des Kampfes in Höhe von sieben Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren, sagte Selenskyj nach einem Treffen mit Oslos Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram.