Reise-Chaos an Flughäfen: Personalmangel bei der Abfertigung beschäftigt Politik

Schlange stehen beim Check-in: Am Flughafen Düsseldorf mussten die Urlauber am Freitag lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Endlich Ferien – und viele Deutsche wollen nur eins: Ab in den Urlaub! Nach zwei Jahren coronabedingter Pause und langem Verzicht boomt die Reisebranche vor allem mit Flugreisen an das Mittelmeer. Steigende Energiekosten, zunehmende Inflation und der Ukraine-Krieg halten die meisten Menschen kaum davon ab, ihre Koffer zu packen. Und auch nicht die langen Schlangen an den Flughäfen, die am Wochenende erneut drohen.