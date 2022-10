Ukraine ruft Belarus auf: Nicht an „schmutzigem Krieg“ beteiligen

Das ukrainische Militär hat Russlands Verbündeten Belarus in einem direkten Appell aufgerufen, sich nicht an einem „schmutzigen Krieg“ zu beteiligen. „Wir fordern alle Bürger von Belarus auf, die Befehle Ihrer Führung, in den Krieg gegen die Ukraine einzutreten, nicht zu befolgen“, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Armee in Kiew.