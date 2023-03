Newsblog: Krieg in der Ukraine

US-Außenminister Antony Blinken hat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba gesprochen. In dem Telefonat erörterten die beiden das kurze Treffen Blinkens mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Rande eines G20-Treffens in Neu Delhi.