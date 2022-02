Vorbereitungen auf Bundespräsidenten-Wahl

Vor der Bundespräsidentenwahl an diesem Sonntag kommen mehrere Fraktionen zu letzten Vorbereitungssitzungen zusammen.

Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier tritt bei der SPD und der CDU/CSU auf, die nacheinander im Plenarsaal des Reichstags tagen und seine Wiederwahl ebenso wie Grüne und FDP unterstützen.

Bei den Grünen stellte sich Steinmeier bereits am Freitagabend in einer Online-Konferenz vor. «Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr guter und hoch angesehener Bundespräsident», sagten die Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge danach. «Deshalb empfehlen wir unseren Wahlleuten in der Bundesversammlung, Frank-Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten zu wählen.»

Am Samstag tagen auch die Linke und die AfD jeweils zusammen mit ihren Bewerbern, dem Mediziner Gerhard Trabert und dem Ökonomen Max Otte. Weitere Fraktionssitzungen sind für Sonntag unmittelbar vor Beginn der Bundesversammlung angesetzt.

«Wenn mein Mann wiedergewählt wird, ist das für ihn und für mich ein besonderer Grund zur Freude und zu Dankbarkeit», sagte Steinmeiers Frau Elke Büdenbender den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. «Ich hoffe, dass die Pandemie uns dann die Chance gibt, richtig durchzustarten.»

Für sie werde sich die mögliche zweite Amtszeit allein deshalb anders gestalten, weil sie zusätzlich als Richterin arbeiten werde. Sie liebe ihren Beruf und habe nun mit 60 noch einmal die Möglichkeit, zurückzugehen ans Berliner Verwaltungsgericht. «Ich fände es auch mir selbst gegenüber falsch, das nicht zu machen», sagte sie. Sie wolle sich aber weiter für junge Menschen und Frauen, für Teilhabe, Gleichberechtigung und Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Deshalb «sind mein Mann und ich überzeugt, dass es am besten ist, wenn ich künftig beides sein werde - Richterin und First Lady».

An Steinmeiers Wiederwahl besteht kein Zweifel. Die ihn unterstützenden Parteien SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU stellen in der Bundesversammlung 1223 der insgesamt 1472 Mitglieder. Neben der Linken und der AfD haben auch die Freien Wähler eine eigene Kandidatin nominiert: die Physikerin Stefanie Gebauer. Der Amtsinhaber kann angesichts der Mehrheitsverhältnisse damit rechnen, bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt zu werden. Dafür ist die absolute Mehrheit von 737 Stimmen erforderlich.