Wählen ab 16: Debatte nimmt Fahrt auf

Können künftig 16-Jährige die Zusammensetzung des Bundestags bestimmen, obwohl sie noch keinen Handy-Vertrag unterschreiben dürfen? Die Debatte um eine Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre, wie sie die Ampel-Koalition im Koalitions­vertrag anstrebt, nimmt in Deutschland Fahrt auf.

Eine Frau gibt bei der Jugendwahl U18 in Bayern ihre Stimme ab. Die generelle Senkung des Wahlalters ist derzeit auf im Bund Thema. Foto: dpa

Bald werden in sechs Bundesländern 16-Jährige die Landtage mitwählen: darunter Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein – und demnächst Berlin. In NRW gilt bei der Landtagswahl am 15. Mai zwar weiter das Wahlrecht ab 18. Doch auch im bevölkerungsreichsten Bundesland haben sich bis auf CDU und AfD alle im Landtag vertretenen Parteien die Absenkung des Alters bei Landtagswahlen ins Wahlprogramm geschrieben. Bei den NRW-Kommunalwahlen dürfen bereits 16-Jährige wählen.