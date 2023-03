Ein Pontifex zwischen Reform und Sorge um Einheit

Vor zehn Jahren – am 13. März 2013 – trat Papst Franziskus sein Amt an. Seine Zuwendung gilt vor allem den Armen und Flüchtlingen. Während Franziskus in der Kurie aufräumte, warten viele noch auf durchgreifende kirchliche Reformen.

Vor zehn Jahren: Papst Franziskus tritt am am 13. März 2013 nach seiner Wahl auf die Loggia des Petersdoms.

Wer dabei war, wird diesen regnerischen Konklave-Vorfrühlingsabend auf dem Petersplatz in Rom nie vergessen. Mit einem herzlichen „Buona sera“ trat der Argentinier Jorge Ber­goglio am 13. März 2013 kurz nach 20 Uhr abends auf die Loggia des Petersdoms. Schon in den ersten Tagen seines nunmehr zehn Jahre währenden Pontifikats überwand der Jesuit mit dem programmatischen Papstnamen „Franziskus“ in vielen Gesten die barock wirkende Erstarrung unter Benedikt XVI.. Bergoglio wehrte sich gegen karnevalesken Ornat, trug abgewetzte Schuhe und wohnte fortan nicht mehr im Apostolischen Palazzo, sondern im Vatikan-Gästehaus Santa Marta.