Güterzug-Unfall: Zweites Kind nicht mehr in Lebensgefahr

Der neunjährige Junge, der bei dem Unglück an einer Bahnstrecke im Ruhrgebiet schwer verletzt wurde, ist nach einer Operation «aktuell nicht mehr akut in Lebensgefahr». Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Recklinghausen. Ein Güterzug hatte am Donnerstagabend zwei Jungen erfasst. Der Zehnjährige wurde getötet, der Neunjährige schwer verletzt. Es gebe keine Hinweise auf weitere Verletzte, sagte der Polizeisprecher.

«Es ist schon fürchterlich, was da passiert ist», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Unfallort. «Man kann nur hoffen, dass viele Menschen hier sind, die den Eltern helfen, über diesen Schicksalsschlag hinwegzukommen.» NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty schrieb am Freitag auf Twitter: «Was für eine schreckliche Nachricht aus #Recklinghausen. Dass auch noch Kinder die Opfer sind, zieht einem die Beine weg.»

Die Polizei will nun klären, warum die Kinder an den Gleisen waren und was sie dort gemacht haben. Zeugen wurden aufgerufen, sich zu melden. Insbesondere von Interesse sei, ob sich vor dem Unglück vielleicht noch mehr Kinder auf den Gleisen aufgehalten hätten.

Die Lok mit Anhängern des Güterzuges steht auch am Morgen weiterhin auf den Gleisen. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Drohne soll Übersichtsbilder liefern

Am Freitag setzte die Kriminalpolizei die Ermittlungen fort. Drohnen sollten wichtige Übersichtsaufnahmen der Umgebung liefern, sagte ein Sprecher der Polizei. «Da nutzen wir, dass es jetzt trocken und hell ist.» Insbesondere der abgestellte Güterzug, der am Freitag weiter auf den Gleisen stand, sollte laut Polizeiangaben von oben aufgenommen werden.

Der Unfall war den Einsatzkräften um kurz nach 18.00 Uhr am Donnerstag gemeldet worden. Die Polizei hielt sich zunächst mit näheren Informationen zurück, möglicherweise waren anfangs nicht alle Angehörigen informiert. In ersten Medienberichten hatte es geheißen, eine Menschengruppe sei erfasst und mehrere Hundert Meter weit mitgeschleift worden.

NRW-Innenminister Herbert Reul spricht von einem großen «Drama, wenn Kindern so etwas passiert». Foto: Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr waren 35 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz. «Wir haben das Gleisbett abgesucht», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Unglücksstelle sei in der Nähe eines früheren Güterbahnhofs. Recklinghausen liegt im nördlichen Ruhrgebiet.

Der Bahnverkehr war am Vormittag auf der Strecke noch gesperrt. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, blieb nach wie vor unklar, wo genau sich der Zusammenstoß ereignete.