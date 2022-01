Mindestens 19 Tote bei fatalem Wohnhausbrand in New York

Eine Feuer-Tragödie in New York mit vielen Toten und Verletzten: Bei einem Wohnhausbrand in der New Yorker Bronx sterben mindestens 19 Menschen. Unter den Opfern sind auch Kinder.

Bei einem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind mindestens 19 Menschen gestorben. Dies gab der New Yorker Bürgermeister Eric Adams am Sonntagmittag (Ortszeit) im Interview mit dem Sender CNN bekannt.

Unter den Todesopfern sind auch Kinder. «Es gab Kinder, die verletzt wurden, und einige Kinder haben ihr Leben verloren», sagte Adams. Später sprach er auf Twitter von neun toten Kindern.

Mindestens 63 Bewohner seien verletzt worden, sagte Feuerwehr-Chef Daniel Nigro in einer Pressekonferenz. 32 Menschen kamen demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser.

Defekte Raumheizung

Ein kaputtes elektrisches Heizgerät ist offenbar für das Feuer verantwortlich. «Es begann mit einer defekten elektrischen Raumheizung. Das ist die Brandursache. Das Feuer hat sich in der Wohnung ausgebreitet, die sich über zwei Etagen erstreckt», so Nigro. Zudem habe eine Tür offen gestanden, sodass sich tödlicher Rauch im gesamten Gebäude ausbreiten konnte.

Die Menschen seien in dem Gebäude in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen. Auf jeder Etage hätten die Feuerwehrleute Opfer gefunden, viele davon mit schweren Rauchvergiftungen.

Nach einem Großeinsatz von rund 200 Feuerwehrleuten konnte der Brand in wenigen Stunden gelöscht werden. Videos in den sozialen Medien zeigten Bilder von dichtem Rauch, der durch zerborstene Fenster quillt. Über Leitern holten Feuerwehrleute Bewohner aus dem Wohnhaus heraus.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

Stunden nach dem Feuer im Herzen der Bronx war der Unglücksort noch in Blaulicht gehüllt. Hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Spezialteams setzten die Spurensuche fort. Nach Mitteilung der Polizei wurde eine Schule für Menschen geöffnet, die durch den Brand aus ihren Wohnungen vertrieben wurden.

Schlimmster Brand seit langem

«Die Zahlen sind schrecklich», sagte Bürgermeister Adams vor der Presse. Dies werde einer der schlimmsten Brände in der jüngeren Geschichte von New York sein. 1990 waren 87 Menschen durch ein Feuer in den «Happy Land Social Club» in der Bronx ums Leben gekommen. Das Feuer wurde auf Brandstiftung zurückgeführt.

Erst am Mittwoch waren bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. Das Feuer war im mittleren Geschoss eines dreistöckigen Wohnhauses ausgebrochen.