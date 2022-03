Zwei Frauen bei Schul-Angriff in Schweden getötet

Zwei an einem Gymnasium angestellte Frauen sind in Malmö bei einer Gewalttat in ihrer Schule ums Leben gekommen. Ein 18 Jahre alter Schüler steht unter Mordverdacht.

Zwei Frauen sind bei einem Angriff an ihrer Schule in der schwedischen Großstadt Malmö tödlich verletzt worden.

Die beiden seien an dem Gymnasium angestellt gewesen und an den Folgen der ihnen zugefügten Gewalt gestorben, teilte die zuständige Polizei mit. Ein 18 Jahre alter Schüler sei unter Mordverdacht festgenommen worden. Was genau in der Schule im Zentrum der drittgrößten Stadt Schwedens passierte, blieb bis in die Nacht hinein ebenso unklar wie die Hintergründe der Tat.

Medien: Täter hatte Axt und Messer

Die Polizei und Rettungskräfte waren am späten Montagnachmittag wegen einer mutmaßlichen schweren Straftat mit mehreren Verletzten zu dem Gymnasium gerufen worden. Auf dem Schulgelände hatten sich zum Tatzeitpunkt etwa 50 Menschen aufgehalten. Berichten zufolge hatten einige Schüler unter anderem für ein Musical oder Theaterstück an der Schule geprobt.

Zwei Verletzte - offenbar die beiden Frauen - kamen nach der Gewalttat ins Krankenhaus. Ob es sich bei ihnen um Lehrerinnen oder andere Mitarbeiterinnen der Schule handelte, ging aus den Polizeiangaben nicht hervor. Sie waren demnach jeweils zwischen 50 und 60 Jahre alt.

Am Abend meldete die Polizei, die Situation unter Kontrolle und eine Person festgenommen zu haben. Stunden später gab sie den Tod der beiden Frauen bekannt. Nach Informationen der Zeitung «Aftonbladet» waren sie mit einer Axt und einem Messer angegriffen worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter alleine gehandelt habe.