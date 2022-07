Mehrere Autofahrer bei Unfällen gestorben

Noch am Unfallort starb der Fahrer eines Autos, der am Dienstagabend falsch auf die A 44 aufgefahren war.

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 44 Richtung Dortmund einen Unfall ausgelöst und dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der 75-Jährige sei am Dienstagabend mit seinem Wagen bei Unna entgegen der Fahrtrichtung gefahren und dabei in das Auto einer 32-jährigen Frau gekracht, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch am Unfallort, die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der betroffene Autobahnabschnitt wurde stundenlang in Richtung Dortmund komplett gesperrt.

Doch das war nicht der einzige tödliche Verkehrsunfall. Auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 bei Bramsche ist ein 60-jähriger Lkw-Fahrer in der Nacht zum Mittwoch ungebremst mit seinem Sattelzug gegen einen weiteren Lastwagen geprallt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Das zweite Fahrzeug habe aufgrund einer Panne mit eingeschaltetem Warnblinker auf der Zufahrt zum Parkplatz gestanden. Das Führerhaus seines Lastwagens wurde durch den Aufprall zerstört, der Mann starb noch an der Unfallstelle.

79-Jähriger prallt mit Lieferwagen gegen Findling

In Brilon im Hochsauerlandkreis ist ein 79-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Der Mann sei am Dienstagabend mit seinem Lieferwagen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus bislang unbekannten Gründen krachte er frontal gegen einen freiliegenden Findling. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Bereits am Dienstagnachmittag starb ein 69-jähriger Lastwagenfahrer aus den Niederlanden nach einem Unfall auf der Autobahn 2. Er war nach Angaben der Polizei aus zunächst ungeklärten Gründen auf ein Stauende aufgefahren.