Trump-Erbe: das Chaos

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Trump-Anhänger das Kapitol erstürmten, um gewählte Politiker mit Gewalt an der Bestätigung des Sieges von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu hindern. Nun wird der Ort erneut zum Schauplatz von Szenen, die an einen drittklassigen, dysfunktionalen Staat erinnern, nicht aber an das Herz einer stolzen, traditionsreichen Demokratie.