Verbraucherzentrale NRW testet sechs Angebote für faire Milch

Es hört sich so einfach an: Wenn ein Landwirt Milch erzeugt, soll er dafür fair bezahlt werden. Zu seinen Erzeugerkosten sollte er also einen kleinen Aufschlag als Gewinn erhalten. Doch das ist eine Milchmädchenrechnung, die zurzeit auch durch das Be­mühen verschiedener Anbieter, ­„faire Milch“ in die Supermarktregale zu bringen, nicht aufgeht. Der Markt funktioniert leider anders.



Wer als Verbraucher faire Preise zahlen möchte, hat es schwer, den Dschungel der Angebote zu durchforsten. Es reicht nicht, einfach nach der teuersten Milch im ­Regal zu greifen und damit sein Gewissen zu beruhigen. Das hat die Untersuchung der Verbraucherzentrale NRW gezeigt. Es ist mehr Transparenz und Information nötig, damit Verbraucher und Verbraucherinnen Entscheidungen treffen können.



Dabei genügt es nicht, den Begriff „Fairness“ nur auf die Bezahlung zu münzen. Auch Tierwohl, Transport­aufwand und Verpackungsmüll sollten bedacht werden. Und dann wird es einfacher: Wer regional kauft, der hat schnell einen Überblick darüber, wie und wo die Milch produziert wird. Und sieht im besten Fall ganz genau, in welchem landwirtschaftlichen Betrieb sein Geld landet.