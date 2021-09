Düsseldorf: Weitere Ermittlungen nach Waffenfund

Nach einem Waffenfund und Polizei-Großeinsatz in einem Düsseldorfer Hotel gehen die Ermittlungen am Samstag weiter.

Vor Ort selbst seien die meisten Einsatzkräfte abgezogen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. «Die Maßnahmen am Hotel sind weitgehend abgeschlossen». Weitere Angaben zu dem Ermittlungsstand und einem am Freitag festgenommenen Mann machte der Sprecher zunächst nicht.

In einem Zimmer des Hotels im Stadtteil Oberbilk war am Freitag eine Schusswaffe entdeckt worden. Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an und durchkämmten das geräumte Gebäude. Die Polizisten hätten «mindestens einen» verdächtigen Koffer gefunden, der von Sprengstoffexperten untersucht werde, hieß es am Freitag. Weitere Details nannte der Polizeisprecher am Samstagmorgen nicht.

Der festgenommene Mann, dem die Waffe zugerechnet werde, sei «bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten», hieß es am Freitag.