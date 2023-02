Ein Toter bei Feuer in Hamburger Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Winterhude ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr versucht mit drei Löschzügen das Feuer zu löschen.

Feuerwehrleute stehen bei Löscharbeiten vor den verqualmten und teils brennenden Container-Einheiten einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Winterhude.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg ist am Montagnachmittag bei einem Feuer ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Mensch sei tot geborgen worden, sagte ein Feuerwehr-Einsatzleiter einem dpa-Fotografen. Insgesamt seien rund zehn Container durch das Feuer im Stadtteil Winterhude zerstört oder beschädigt worden.

Die Hintergründe zu dem gegen 17.30 Uhr gemeldeten Brand seien völlig unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr sei mit drei Löschzügen und 75 Einsatzkräften am Brandort. Anwohner wurden über die Nina-Warnapp aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Dauer des Löscheinsatzes sei unklar. Die Containerunterkunft im Bezirk Hamburg-Nord bietet nach Angaben des städtischen Betreibers Fördern und Wohnen knapp 500 Plätze für Geflüchtete und Wohnungslose. Die Container stehen dicht beieinander und bestehen jeweils aus einem Erdgeschoss und einem ersten Stock.