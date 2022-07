Ein Toter nach Einsturz von Parkdeck in Kanada

In der kanadischen Pazifikmetropole Vancouver ist ein Parkdeck auf ein darunter liegendes Bürogebäude gestürzt. Mehr als 30 Stunden nach dem Unglück wurde ein Vermisster am Freitagabend tot geborgen, wie Medien berichteten.

Bereits am Donnerstag waren acht Menschen lebend aus den Trümmern gerettet und zwei von ihnen ins Krankenhaus gebracht worden. Von den rund 90 Menschen, die zum Unglückszeitpunkt am Donnerstag dort arbeiteten, konnten die meisten das Bürogebäude ohne fremde Hilfe verlassen, wie die Zeitung «The Globe and Mail» unter Berufung auf die Rettungskräfte in ihrer Onlineausgabe berichtete.

Den Berichten zufolge brach das Parkdeck ein, als dort ein Bagger große Erdhaufen transportierte. Laut dem Sender CTV News war zunächst unklar, ob das zulässige Höchstgewicht für den Bereich überschritten wurde. Drei Autos, die vor dem Gebäude parkten, wurden von Trümmerteilen bedeckt. Eine Fernstraße nahe des Unglücksortes wurde während der Bergungsarbeiten teilweise gesperrt.