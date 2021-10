Europas schwerster Kürbis kommt aus der Toskana

Wer hat den größten und dicksten Kürbis dieses Jahr in ganz Europa ernten können? Die Frage hat sich jetzt in Ludwigsburg geklärt.

Zuerst holte er den Weltrekord in Italien, nun triumphierte ein Riesenkürbis aus der Toskana bei der Europameisterschaft im schwäbischen Ludwigsburg: Das Schwergewicht aus Bella Italia brachte 1217,5 Kilo auf die Waage, wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte.

Der Züchter Stefano Cutrupi aus Radda habe aus familiären Gründen nicht an dem Wettbewerb in Baden-Württemberg teilnehmen können.

Cutrupis Kürbis hatte bereits im September bei der Meisterschaft in Italien stolze 1226 Kilogramm gewogen - und gilt seitdem als der weltweit schwerste Kürbis. Ein Kürbis verliere durch Verdunstung an Gewicht, sobald er nicht mehr an der Pflanze hänge - so erklärten die Verantwortlichen in Ludwigsburg den Gewichtsunterschied.

Platz zwei in der Gärtnerei des Blühenden Barock Ludwigsburg belegte der belgische Züchter Mario Vangeel mit einem 1106,5-Kilo-Kürbis. Es folgte Mehdi Daho aus Frankreich, dessen Kürbis 983,5 Kilo erreichte.