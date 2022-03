Keine Kartoffel: Kein Rekord für Neuseeländer

Große Enttäuschung für ein Paar in Neuseeland: Der Traum von einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ist verpufft. Schuld daran ist die Herkunft einer dicken Knolle.

«Dug the Dominator»

Der Traum von einem Guinness-Rekord für die schwerste Kartoffel der Welt ist für ein Ehepaar aus Neuseeland verpufft.

Die 7,9 Kilogramm schwere Knolle, die Colin und Donna Craig-Brown Ende vergangenen Jahres beim Jäten in ihrem Garten in Hamilton auf der Nordinsel gefunden hatten, sei leider gar keine Kartoffel, berichteten die beiden nun in örtlichen Medien.

In einer E-Mail habe die Redaktion des Guinnessbuchs der Rekorde ihnen mitgeteilt, dass es sich vielmehr um ein Kürbisgewächs aus der Familie der Cucurbitaceae handele. Dies hätten DNA-Untersuchungen ergeben. Rekordhalter bleibt laut Guinness-Buch somit eine britische Kartoffel, die 4,98 Kilo auf die Waage brachte.

«Ich bin enttäuscht», räumte Colin Craig-Brown gegenüber dem neuseeländischen Nachrichtenportal «Stuff» ein. Das Hin und Her um die vermeintliche Kartoffel sei «eine echte Achterbahnfahrt» gewesen. Das Paar hatte die Riesenknolle auf den Namen «Dug» getauft.

«Sie ist immer noch die größte Nicht-Kartoffel der Welt», sagte der Hobbygärtner dem «Wall Street Journal» (Mittwochausgabe): «Ich nenne sie "Dug the Dominator aus Down Under"», fügte er hinzu. Seine ursprüngliche Idee, aus der riesigen Knolle Wodka zu machen, hat sich aber nun auch erledigt.