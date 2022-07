Kind findet Granate am See und nimmt sie mit nach Hause

Mama, schau mal was ich entdeckt habe! In Brandenburg findet ein Kind eine Gewehrsprenggranate und transportiert sie nach Hause. Die Eltern alarmieren sofort die Polizei.

Ein Kind hat in der Nähe eines Sees in Brandenburg eine Gewehrsprenggranate gefunden und mit nach Hause genommen.

«Seine Erziehungsberechtigten waren sich der Gefährlichkeit des Fundes sofort bewusst und nahmen umgehend Verbindung mit der Polizei auf», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die nicht sehr große, spezielle Granate legten sie nach dem Fund in der Nähe des Straussees bei Petershagen/Eggersdorf auf einem Parkplatz ab. Entschärfer der Bundespolizei sprengten die Munition in einem Waldgebiet in der Nähe.

Die Polizei mahnte, derartige Kampfmittel niemals zu berühren und liegen zu lassen. Kampfmittel seien äußerst empfindlich bei Berührung, Erschütterung oder bei einer Veränderung ihrer Lage.