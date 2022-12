Mindesens zehn Tote bei Erdrutsch in Malaysia

Mitten in der Nacht werden die Menschen auf einem Campingplatz von den Schlammmassen überrascht. Dutzende können gerettet werden, doch nicht alle überleben das Unglück.

Mitarbeiter des Zivilschutzes suchen in Batang Kali nach Überlebenden.

In Malaysia sind bei einem Erdrutsch mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 25 wurden zunächst noch vermisst, wie die örtliche Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

16 Dis 2022 - KEJADIAN TANAH RUNTUH DI FATHER ORGANIC FARM, BATANG KALI, SELANGOR.



Setakat jam 9.15 pagi, seramai 92 mangsa telah ditemui. Hasil siasatan mendapati 53 mangsa yang ditemui selamat, 7 cedera dan 8 mangsa meninggal dunia. Sehingga kini operasi SAR masih diteruskan. pic.twitter.com/yhV9oGCmLg — NADMA Malaysia (@mynadma) December 16, 2022

Ein Campingplatz in Batang Kali, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, war in der Nacht von dem Erdrutsch erfasst worden. Mehr als 50 Menschen konnten zunächst gerettet werden, wie die Behörde auf Twitter weiter mitteilte. Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim wollte nach Informationen der Nachrichtenagentur Bernama noch heute an den Unglücksort reisen.