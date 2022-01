Omikron wütet an Schulen- Vorschlag für befristete Distanzlösungen

Die Infektionszahlen an Schulen in NRW explodieren. Lehrerverbände fordern immer lauter das Ende des flächendeckenden Präsenzunterrichts. Noch hält Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) daran fest. Wie lange noch?

Angesichts massiv steigender Corona-Infektionszahlen an Schulen in Nordrhein-Westfalen fordert der Verband „Lehrer NRW“ die Abkehr vom flächen­deckenden Präsenzunterricht. „Man muss kein Virologe und auch kein Mathematik-Genie sein, um zu erkennen, dass flächendeckender Prä­senz­un­terricht unter der Wucht der Omikron-Welle nicht aufrechtzuerhalten sein wird“, sagte der Vorsitzende Sven Christoffer am Dienstag in Düsseldorf.