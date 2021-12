Prinzessin Amalia liebt Ahlener

Die beiden sollen sich auf einer Party in den Niederlanden kennengelernt haben. Isebrand K. hat sein Abitur am Paulinum in Münster gemacht und studiert an der niederländischen Universität von Tilburg, berichten mehrere Medien. Die 18-jährige Prinzessin Amalia der Niederlande ist die älteste Tochter von König Willem-Alexander und König Máxima und damit die zukünftige Königin des Nachbarlandes.

Wie unter anderem die „Bunte“ berichtet, trifft Amalia den Millionenerben aus dem Münsterland seit einem halben Jahr. Beide zeigten sich Ende November bei einer Reise in New York.