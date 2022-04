Schnee zum Aprilstart: Wintereinbruch in Teilen Deutschlands

Neuschnee, böiger Wind und bis zu minus acht Grad: Der Deutsche Wetterdienst hat „Die Rache des Winters“ ausgerufen. Im Flachland wie beispielsweise entlang der A 2 in Ostwestfalen war die Landschaft am Freitagmorgen weiß, Streudienste waren im Einsatz.

Ausgerechnet am ersten Tag des Aprils ist der Winter nach Deutschland zurückgekehrt. Schneefall gab es nicht nur in hohen Lagen - auch im Flachland wie beispielsweise entlang der Autobahn 2 in Ostwestfalen war die Landschaft am Freitagmorgen weiß, Streudienste waren im Einsatz.

Weitere Schneefälle sagte der Deutsche Wetterdienst für die Mitte Deutschlands, den Süden und den Alpenrand voraus. In der Nordhälfte ist teils mit Wind- und Sturmböen zu rechnen.

Frost für Pflanzen ein Problem

Wegen des Schnees und überfrierender Nässe sind auch wieder glatte Straßen möglich. Besonders am Morgen sollte man daher vorsichtig fahren, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Frost und Schnee: Der Winter kehrt im April zurück Wintereinbruch: Wie hier in Greven ist in NRW über Nacht zum 1. April 2022 plötzlich etwas Schnee gefallen. Foto: Gunnar A. Pier Gerade der Frost ist für viele Pflanzen, die schon in Blüte stehen, ein großes Problem. Besonders bei bodennahen Gewächsen, wie beispielsweise den Erdbeeren, kann es zu Frostschäden kommen. Foto: Gunnar A. Pier Wegen des Schnees und überfrierender Nässe sind auch wieder glatte Straßen möglich. Besonders am Morgen sollte man daher vorsichtig fahren. Foto: Gunnar A. Pier Schnee liegt am Morgen auf Bäumen, Gehwegen und Straßen. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt Ein Zollstock zeigt am frühen Morgen, dass auf einen Tisch in der Region Hannover mehr als sieben Zentimeter Neuschnee gefallen sind (gestellte Szene). Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte Autos fahren am frühen Morgen bei Schneefall durch die Region Hannover. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte Schnee liegt auf einem blühenden Zierkirschbaum in der Region Hannover. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

In Baden-Württemberg meldeten unter anderem der Schwarzwald und die Schwäbische Alb Neuschnee. Im Laufe des Tages können DWD-Angaben zufolge vor allem im Nordosten Baden-Württembergs in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. In weiten Teilen des Landes soll es dann in der Nacht zum Samstag schneien. Schon auf 200 Metern könne es weiß werden.

Auch die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet ein winterlicher Freitag, zeitweise mit Schneefall.

Nach Schneefällen in Teilen Niedersachsens in der Nacht zum Freitag erwarten Meteorologen im Laufe des Tages nur noch einzelne Schneeschauer. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ziehen sie in Richtung Süden ab, am Nachmittag soll es demnach nur vereinzelt schneien. Im Harz werden bis in die Nacht zum Samstag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet.

+++ #Aprilscherz aus dem Himmel❄️- Frau Holle klaut Social Media-Team der #Polizei die Arbeit +++#FrauHolle hat uns heute wohl den größten Aprilscherz beschert, deshalb sparen wir uns unseren… 😉

Seid vorsichtig und kommt gut und sicher an Euer Ziel!#Polizei #Münster #Schnee pic.twitter.com/8aTr4eSieZ — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 1, 2022

„Das wäre es dann fürs erste gewesen“, sagte ein Meteorologe am Morgen. Die kommenden Nächte werden frostig, vor allem die Nacht zum Sonntag mit minus 2 bis minus 7 Grad. In der Nacht zu Montag wird sich die Wetterlage erneut umstellen, wie der Meteorologe erklärte. Dann soll Regen aufziehen, die Temperaturen steigen auf für die Jahreszeit normale Werte um 3 Grad, sonst um den Gefrierpunkt. Im Oberharz sinkt die Temperatur erneut auf minus 3 Grad.

Trotz der Schneefälle hat es in Niedersachsen am Freitagmorgen kaum mehr Verkehrsunfälle gegeben. Im Raum Hannover habe die Witterung die Lage auf den Straßen nicht verändert, sagte ein Sprecher der Polizei. Vereinzelt habe es Unfälle gegeben, die seien aber meist nicht auf den Schnee zurückzuführen. Auf der Autobahn 7 nahe Hannover sei allerdings ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn in Richtung Kassel ins Schleudern geraten und in die Mittel- und Außenleitplanke gekracht. Verletzt wurde niemand. Wenn es zu schneien beginne, führen die Menschen oft „eher bedacht“, sagte der Sprecher.

Leichter Schneeregen

Der Frühling zeigt sich in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende eher von seiner kühlen Seite. Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier und sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Freitag mitteilte. Am Samstag könnten auch acht Grad erreicht werden. Von der Elster bis zur Niederlausitz werden am Freitag noch etwas Regen oder leichter Schneeregen erwartet.

Doch dann bleibt es zumeist niederschlagsfrei und es gibt nach bewölktem Beginn am Samstag sogar heitere Abschnitte. Erst am Sonntagnachmittag zieht sich der Himmel dann wieder zu. Ein zunächst noch heftiger Wind im Norden Brandenburgs, der im Berliner Raum in einzelnen Windböen sogar Windstärke sieben erreichen kann, lässt am Freitagabend langsam nach. Auch am Samstag ist noch mit einigen frischen Böen zu rechnen.