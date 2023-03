Schüsse auf FDP-Kommunalpolitiker in Hattenhofen

Mitten in der Nacht fallen in der Gemeinde Hattenhofen im Alpvorland Schüsse, ein FDP-Kommunalpolitiker wird verletzt. Aber auch einen Tag danach sind zahlreiche Fragen unbeantwortet.

In Hattenhofen in Baden-Württemberg ist ein FDP-Kommunalpolitiker durch mehrere Schüsse verletzt worden.

Nach den Schüssen auf einen FDP-Kommunalpolitiker herrscht Fassungslosigkeit in der kleinen Gemeinde Hattenhofen in Baden-Württemberg. Der 65-Jährige war nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen durch das Fenster in seiner Wohnung angeschossen worden. Der Kreisrat wurde schwer verletzt und bereits operiert, er schwebt aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Fast alle anderen Fragen sind auch mehr als 24 Stunden nach der Gewalttat noch unbeantwortet. Mit einer Sonderkommission versucht die Kriminalpolizei, die Spuren auszuwerten. Völlig unklar bleibt bislang, ob der Kreisrat wegen seiner politischen Arbeit zum Ziel geworden ist oder ob es ein vollkommen anderes Motiv für die Schüsse auf dem abgelegenen Hof zwischen Zell und Hattenhofen gibt. Auch von dem Schützen fehlte am Montag noch jede Spur. Die Sonderkommission prüft zudem einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Schüssen, die in den vergangenen Wochen an anderen Orten abgegeben worden waren.

In Hattenhofen ist die Bestürzung groß: «Die Menschen hier sind fassungslos und entsetzt, sie sind aber auch nachdenklich geworden und verängstigt», sagte Jochen Reutter, der Bürgermeister der rund 3000 Einwohner großen Gemeinde im Kreis Göppingen, der Deutschen Presse-Agentur. «Wir leben in einer beschaulichen Region. Und nun ist da so etwas Undenkbares Realität geworden.»

Auch Göppingens Landrat Edgar Wolff zeigte sich in einem Schreiben an die Mitglieder des Kreisrats «zutiefst betroffen und schockiert über diese Gewalttat». FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte der dpa: «Ich bin entsetzt über die schrecklichen Nachrichten.» Seine Gedanken seien jetzt bei dem Kommunalpolitiker und seiner Familie.

Die Schüsse erinnern an weitere Vorfälle der vergangenen Wochen. In Stuttgart war am Freitagabend ein Mann vor einem Restaurant im Stadtbezirk Zuffenhausen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Auch in Plochingen und Eislingen wurde von Unbekannten auf Menschen geschossen.