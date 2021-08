Tropensturm «Ida» steuert auf Kuba und US-Golfküste zu

In der Karibik bewegt sich ein gefährlicher Tropensturm auf Kuba und die Golfküste der USA zu. Das US-Hurrikanzentrum (NHC) erließ in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) eine Hurrikanwarnung für die Bundesstaaten Louisiana und Mississippi.

Der Tropensturm «Ida» werde den Prognosen zufolge am Wochenende über dem Golf von Mexiko an Kraft gewinnen und könnte dann am Sonntagabend als Hurrikan auf die US-Küste treffen, hieß es. Am frühen Freitagmorgen befand sich «Ida» mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde über den Kaimaninseln in der westlichen Karibik, teilte das NHC mit. Von dort aus bewege sich der Sturm mit einer Geschwindigkeit von etwa 19 Kilometern pro Stunde weiter in Richtung Nordwesten und werde später über den Westen Kubas ziehen. Die Behörde warnte dort vor starken Regenfällen und lebensgefährlichen Sturmfluten.

In Louisiana rief Gouverneur John Bel Edwards den Notstand aus. «Obwohl ich hoffe und bete, dass der Sturm unserem Staat keine Zerstörung bringt, sollten wir auf die Wucht des Unwetters vorbereitet sein», schrieb er auf Twitter.