Tschechien: Erster Todesfall im Zusammenhang mit Affenpocken

Tschechien hat 60 gemeldete Fälle von Affenpocken. In der Hauptstadt Prag ist es nun erstmals zu einem Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gekommen.

Niaid/Niaid/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Foto: Niaid/Niaid/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

In Tschechien gibt es 60 gemeldete Fälle von Affenpocken.

Tschechien hat einen ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Affenpocken-Virus registriert. Der Patient sei immungeschwächt gewesen und letztlich an einer Lungenentzündung gestorben, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums nach Angaben der Agentur CTK am Mittwoch in Prag.

In Tschechien wurden bisher mehr als 60 Affenpocken-Erkrankungen festgestellt - die meisten davon in der Hauptstadt Prag. Der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zufolge gab es Todesfälle im Zusammenhang mit den Affenpocken zuvor bereits in Spanien und Belgien.

Affenpockenviren sind mit den klassischen Menschenpockenviren und den Kuhpockenviren verwandt. Bisher waren die Affenpocken in West- und Zentralafrika verbreitet. Die Viren kommen dort vor allem bei Nagetieren vor.