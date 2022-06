Zwei Menschen durch Schüsse in Einkaufsmarkt getötet

Heute Mittag kam es um kurz nach 13 Uhr offenbar zu Schüssen in einem Lebensmittelmarkt in der Wierastraße.



Zwei Personen wurden im Markt leblos aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt.



Wir sind mit zahlreichen Kolleginnen & Kollegen am Einsatzort.