So schützen Profis Vermögenswerte

Die Inflation frisst Erspartes auf und immer mehr Angebote mahnen zur Eile, um das zu verhindern. Profis empfehlen aber, sorgfältig Chancen und Risiken abzuwägen. So können Anleger durch kluge Entscheidungen dafür sorgen, dass sie sich auch in Zukunft etwas leisten können.

Jeder kann sie derzeit an der Supermarktkasse und an der Tankstelle spüren: Die Inflation. In den letzten Monaten stieg das Preisniveau um jeweils rund fünf Prozent im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen, im März sogar um über sieben Prozent. Insbesondere für Energie müssen Verbraucher deutlich mehr ausgeben, aber der Preisauftrieb ist auch bei Nahrungsmitteln oder Dienstleistungen spürbar.

Am Jahresanfang hieß es noch, daran wäre etwa die wieder angehobenen Mehrwertsteuer oder die CO2-Steuer schuld und diese Effekte würden bald nachlassen. Mit dem Krieg in der Ukraine und den darauffolgenden Sanktionen wurden diese Prognosen jedoch erstmal über den Haufen geworfen. „Mittlerweile rechnen die Fachleute der Bundesbank damit, dass die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt fünf Prozent erreichen könnte“, sagt der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel. Das Münchner ifo-Institut rechnet bei einer weiteren Zuspitzung auf dem Energiemarkt sogar mit 6,1 Prozent in 2022 (s. Grafik). Längerfristig erwarten die Experten aber noch immer eine Beruhigung der Preise: Schon für das Folgejahr wird ein relativ normaler Wert von 2,2 Prozent vorhergesagt. Margarete Kordt, Niederlassungsleiterin der Spiekermann & CO AG aus Münster erwartet in den kommenden zehn Jahren Inflationsraten von 2,5 bis 3 Prozent.

Reale Bedrohung

Trotzdem nutzen immer mehr Finanzanbieter die Kombination aus momentan hoher Preisdynamik und noch immer niedrigen Zinsniveau gerne als Verkaufsargument für nicht selten teure und riskante Produkte. Gerade langfristige Sparer, die etwa für einen angenehmen Lebensabend vorsorgen oder über Jahrzehnte Vermögen für Kinder bilden wollen, sollten die Inflation wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber statt Eile ist eine sorgfältige Suche nach soliden Anlageklassen angeraten.

„Inflation ist immer eine Gefahr für angespartes Vermögen“, sagt die Münsteranerin Margarete Kordt, „vor allem dann, wenn es schwerpunktmäßig in nominale Werte investiert ist.“ Mit anderen Worten, wer auf Klassiker wie das Sparbuch, Tagesgeld oder die Garantie einer Lebensversicherung setzt, bekommt praktisch unter dem Strich keinen realen Ertrag. Erspartes kann dort bei einer hohen Inflationsrate schnell an Kaufkraft verlieren.

Ein Rechenbeispiel macht klar, dass es sich hier tatsächlich nicht um Peanuts handelt: Für 100.000 Euro, die zinslos auf einem Konto bei fünf Prozent jährlichen Preissteigerungen liegen, gibt es in 15 Jahren noch nicht mal mehr die Hälfte der Waren und Dienstleistungen. Die Kaufkraft entspricht dann rechnerisch nur noch dem, was man sich heute für 48.101,71 Euro leisten kann. „Wer sein Geld verleiht und damit nur niedrige oder keine Zinsen vereinnahmen kann, zählt zu den großen Verlierern“, warnt Anlagefachfrau Margarete Kordt und rät in einer Inflationssituation stattdessen, in Eigentum zu investieren.

Strategisch aufstellen

Denn Sachwerte, wie Immobilien, Gold oder gefragte Sammlerstücke gelten als guter Schutz, um Vermögen in Inflationszeiten zu erhalten. Auch Aktien, die im Endeffekt Anteile am Produktivkapital sind, zählen zu den Sachwerten. „Aber nicht alle kommen mit einem steigenden Preisniveau gut zurecht“, sagt Peter Lackamp, Vermögensverwalter bei der Kroos AG aus Münster. Attraktiv seien in so einer Situation besonders Papiere von Unternehmen, die eine führende Position in ihrem Bereich haben und höhere Kosten an ihre Kunden weitergeben können.

Unabhängige Finanzexperten wie er setzen zur Stabilisierung eines Investmentportfolios jedoch nicht nur auf einzelne Aktien, sondern auf eine Mischung verschiedener Anlageklassen. Sie kombinieren zum Beispiel einen Mix von Qualitätsaktien mit inflationsgesicherten festverzinslichen Papieren und einer Goldquote von fünf bis zehn Prozent. „Aus lauter Angst vor Inflation und Strafzinsen gar kein Geld mehr schnell verfügbar zu haben, ist auch keine gute Idee“, fügt Margarete Kordt hinzu (s. Interview).

Nur weil die Inflation langfristig an der Kaufkraft von Erspartem knabbert, gilt es trotzdem immer sorgfältig die Chancen und Risiken im persönlichen Gesamtvermögensaufbau abzuwägen. Auf garkeinen Fall sollten Anleger jetzt aus Inflationspanik jeden auf den ersten Blick appetitlichen Köder schlucken, der angeboten wird.

So gut schützen verschiedene Anlageklassen vor Inflation

Anlageklasse Bewertung in Punkten 1=kaum Inflationsschutz/ 5=gute Chance auf Wertstabilität Kurzbegründung Gold ••• Lange Tradition als Inflationsschutz, aber keine laufenden Erträge und kann sensibel auf Zinserhöhungen reagieren. Immobilien •••• Insbesondere Top-Objekte in gefragten Lagen bieten gute Aussichten. Bei einem Zinsanstieg könnte das Preisniveau mancherorts aber auch sinken. Aktiendepot •••• Unternehmensanteile sind Sachwerte, die vor allem bei Geschäftsmodellen mit Preissetzungsmacht gute Ergebnisse bringen. Unternehmensanleihen • Fehlende reale Ertragsperspektive, allerdings gibt es Ausnahmen. Staatsanleihen • Je sicherer, desto geringer der Zins, um steigende Preise auszugleichen. Inflationsgesicherte Papiere können aber Portfolios stabilisieren. Bankeinlagen (Sparbuch, Tagesgeld, etc.) • Unter dem Strich kaum Ausgleich der Geldentwertung, aber als schnell verfügbarer Notgroschenparkplatz sinnvoll. Kryptowährungen - Stark spekulatives Investment, das nur wenig mit Inflationsschutz zu tun hat.

