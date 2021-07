Versicherer können Schäden noch nicht abschätzen

Die Schäden an Gebäuden und Hausrat sind den Hochwässer-Gebieten enorm. Da kommen üppige Schadensmeldungen auf die Versicherer zu. Doch wie hoch die Schäden genau sind, wissen die münsterischen Versicherer noch nicht.

Die Schäden an den Gebäuden im Hochwasser-Gebiet sind gewaltig.

Die beiden münsterischen Versicherer Provinzial und LVM sind von der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz massiv betroffen. Doch wie hoch die Schadenssummen sind, wagt noch niemand zu schätzen: „Die betroffenen Menschen vor Ort haben zurzeit anderes zu tun, als Versicherungsschäden zu melden“, betonte Benedikt Hoffschulte, Leiter des Bereichs Sachversicherung beim LVM, am Freitag. Zudem seien auch viele LVM-Agenturen überschwemmt. Telefon- und Internetnetze funktionierten teilweise nicht, so Hoffschulte.