Dax bleibt vor US-Arbeitsmarktbericht angeschlagen

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax hat am Freitag seine Verluste vom Vortag ausgeweitet. Nachrichten vom US-Internetriesen Amazon stützten nur im frühen Handel. Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Nachmittag herrscht Zurückhaltung. Die Schwankungen halten an.

Von dpa