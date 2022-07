Dax dreht ins Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax hat am Freitag seine Anfangsverluste weggewischt und ist ins Plus gedreht. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,17 Prozent höher bei 13.269,29 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von gut 3 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor am Freitagvormittag 0,52 Prozent auf 26.518,15 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent nach oben.

Von dpa