Dax gibt nach

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax hat vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA wieder nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,74 Prozent auf 12.810,23 Punkte - am Vortag hatte er es auf den letzten Metern noch ins Plus geschafft.

