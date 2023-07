Dax hält sich über 16.000 Punkten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Nach dem Anstieg des Dax über 16.000 Punkte zur Wochenmitte hat sich der Index am Donnerstag über dieser runden Marke gehalten. Der Leitindex trat im frühen Handel mit 16.018 Zählern auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Titel zeigte sich am Morgen mit 27.952 Punkten ebenfalls nahezu unverändert. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Plus.

Von dpa