Dax nur knapp im Plus

Die DAX-Kurve an der Frankfurter Börse.

Der Dax hat am Montag mit 15.866,61 Punkten wieder nur knapp mit 0,09 Prozent im Plus gelegen. Auch die US-Börsen wurden zu Wochenbeginn wenig bewegt erwartet.

In der zweiten deutschen Börsenreihe blieb das Plus beim MDax etwas deutlicher. Der Index mit den mittelgroßen Werten stieg am Nachmittag um 0,40 Prozent auf 36.270,92 Punkte. Der drittklassige SDax schaffte sogar ein Rekordhoch. Auf gesamteuropäischer Bühne legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,17 Prozent auf 4197,91 Zähler zu.

Zahlen zu den deutschen Verbraucherpreisen wurden am frühen Nachmittag für den Dax kein großer Treiber, ihr Anstieg erfüllte in etwa die hohen Erwartungen.

Mit Blick auf die Einzelwerte waren am Montag Chemie-Aktien besonders gefragt, allen voran Covestro und Lanxess mit Anstiegen um 3,4 beziehungsweise 4,1 Prozent.

Der Euro pendelte zu Wochenbeginn um die Marke von 1,18 US-Dollar, zuletzt wurden 1,1794 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1761 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,47 Prozent am Freitag auf minus 0,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 145,91 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 176,04 Punkte.