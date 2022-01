Dax schließt leicht im Plus

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax hat am Montag in einem ruhigen Handel moderat zugelegt. Für eine Rückkehr über die 16.000er-Marke reichte es jedoch nicht. Am Ende des Xetra-Handels stand für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,32 Prozent auf 15.933,72 Punkte zu Buche.

Von dpa