Dax steigt in Richtung 14.200 Punkte

Mit einem starken Wochenstart hat der Dax am Montag zunächst den jüngsten Abwärtstrend verlassen. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 1,33 Prozent auf 14.167 Punkte.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,39 Prozent auf 29.606 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent.

Mit dem Ifo-Geschäftsklima steht am Vormittag der wohl wichtigste Frühindikator Deutschlands auf der Agenda. Der Krieg in der Ukraine und die harte Corona-Politik in China dürften weiter auf der Erholung lasten.