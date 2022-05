Dax weiter auf Erholkurs

In der Vorwoche hatte der Leitindex ein Plus von rund dreieinhalb Prozent verzeichnet. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 1,63 Prozent auf 30.235,20 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,0 Prozent zu.

Schwindende Zinsängste in den USA hatten zuletzt an den Börsen wieder mehr Zuversicht einkehren lassen. Hoffnungsvolle Nachrichten kommen auch aus China: In Shanghai sollen von diesem Mittwoch an die Lockdown-Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie größtenteils wegfallen und könnten damit die globalen Lieferkettenprobleme lindern.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Siemens mit einem Anstieg von 3,3 Prozent im Anlegerfokus. Der Industriekonzern erhielt nach eigenen Angaben den größten Auftrag der 175-jährigen Firmengeschichte. Zusammen mit zwei Partnern habe man in Ägypten einen Vertrag über den Bau eines 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeits-Zugnetzes unterzeichnet. Demnach entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro.

Die Papiere der Shop Apotheke bauten ihre jüngste Erholung aus und stiegen um 6,0 Prozent. Die Online-Apotheke steht vor allem mit der bevorstehenden bundesweiten Einführung des E-Rezepts im Fokus.

Kaufempfehlungen stützten den Versuch einer Bodenbildung der IT-Dienstleister Cancom und Bechtle. Cancom-Papiere kletterten um 2,6 Prozent auf 37,64 Euro und Bechtle um 3,0 Prozent auf 42,94 Euro. Die Anteilsscheine von Instone litten unter einer Abstufung und fielen um 1,0 Prozent.