Dax wenig bewegt - Übernahmen und Zahlen im Fokus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Schwung am deutschen Aktienmarkt ist nach dem starken Vortag am Mittwoch erlahmt. Um die Mittagszeit verzeichnete der Leitindex Dax ein Plus von 0,09 Prozent auf 14.198,80 Punkte, während es für den MDax der mittelgroßen Unternehmen um 0,15 Prozent auf 29.415,32 Punkte nach oben ging.

Von dpa