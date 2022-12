Dax zunächst stabilisiert am großen Verfallstag

Frankfurt/Main (dpa)

Am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen könnten die Kurse am Freitag weiter schwanken. Im frühen Handel zeigte sich der Dax allerdings wenig bewegt nahe der Marke von 14.000 Punkten, die am Vortag erstmals seit mehr als einem Monat wieder unterschritten wurde. Im frühen Handel stand der Leitindex 0,07 Prozent höher bei 13 995,71 Punkten. Der MDax lag mit 25.289,59 Zähler in etwa auf Vortagsniveau. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich derweil knapp im Minus.

Von dpa