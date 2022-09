Eskalation der Gaskrise zieht Dax nach unten

Die Eskalation der Gaskrise hat den hiesigen Aktienmarkt am Montag spürbar belastet. Der Dax büßte am Morgen 3,27 Prozent auf 12.623,11 Punkte ein.

Am Freitag hatte die große Erleichterung nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht den deutschen Leitindex noch über die 13.000-Punkte-Marke gehievt. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Montag um 3,12 Prozent auf 24.377,85 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 2,7 Prozent.

Deutschland bekommt praktisch kein Gas mehr aus Russland. Der russische Staatskonzern Gazprom lässt alle Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen - angeblich wegen technischer Probleme. Der Kreml macht die Sanktionspolitik für den Gas-Lieferstopp verantwortlich. Vermutet wird aber, dass Kremlchef Wladimir Putin den Westen - und insbesondere Deutschland - im Konflikt um die Ukraine noch mehr unter Druck setzen will. «Die Angst vor einer Lehman-artigen Krise im europäischen Energiesektor wächst», schrieb Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.

Angesichts des Gas-Lieferstopps aus Russland zog der europäische Erdgaspreis an der Energiebörse in Amsterdam deutlich an, wodurch sich die Bezugspreise auf den eng vernetzten Energiemärkten weiter erhöhen. Die hohen Gaspreise und die zunehmenden Lieferbeschränkungen lasteten vornehmlich auf den Aktien des größten deutschen Gasimporteurs Uniper, die auf ein Rekordtief fielen und zuletzt als Schlusslicht im MDax um knapp zehn Prozent absackten.

Zudem sorgte für Gesprächsstoff, dass die Ampel-Koalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) Bürgerinnen und Bürger angesichts steigender Preise mit einem dritten Unterstützungspaket in Höhe von mehr als 65 Milliarden Euro entlasten will. Eine geplante Maßnahme ist, dass für einen gewissen Basisverbrauch an Strom ein vergünstigter Preis gelten soll. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. Finanziert werden soll die Preisbremse, indem übermäßige Gewinne am Strommarkt abgeschöpft werden sollen.

Die Aktien von RWE verloren rund vier Prozent, für die Papiere von Eon ging es zuletzt um knapp drei Prozent nach unten. Eon fokussiert sich auf Netze und Vertrieb, wohingegen RWE vor allem in der Stromerzeugung aktiv ist.

Die Aussicht auf die Abschöpfung übermäßiger Gewinne traf insbesondere Projektentwickler für erneuerbare Energien. So sackten die Anteilsscheine des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis um fast neun Prozent ab und die von PNE um mehr als fünf Prozent.