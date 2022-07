Finanzinvestoren kaufen Deutsche Funkturm

Die Nachricht ist beruhigend: Die Deutsche Telekom verkauft die Mehrheit ihrer münsterischen Tochter Deutsche Funkturm GmbH an Finanzinvestoren und nicht an die Konkurrenz. Käufer von 51 Prozent der Anteile seien die zwei nordamerikanische Finanzinvestoren Brookfield Asset Management aus Kanada und Digital Bridge aus den USA, berichtete die Deutsche Telekom am Donnerstag Der Bonner Konzern will auch künftig weiter 49 Prozent des Firmenkapitals halten.

Damit sind potenzielle Käufer aus der Branche wie Vodafone nicht zum Zuge gekommen. Diese hätten bei einem Zuschlag für die Telekom-Sparte sicher die Inte-gration des Neuerwerbs angestrebt, spekuliert auch Deutsche-Funkturm-Sprecher Benedikt Albers gegenüber unserer Zeitung. Die neuen amerikanischen Eigner wollten nur Geld verdienen, betonte der Pressesprecher. „Es bleibt also alles beim Alten“, beruhigte Alber die rund 800 Mitarbeiter des Unternehmens, von denen 140 am Hauptsitz in Münster aktiv sind. Ende des Jahres soll der Deal laut Albers vollzogen werden. Das Funkturm-Geschäft werde bei dem Verkauf insgesamt mit 17,5 Milliarden € bewertet – ohne Schulden und Barmittel, hieß es. 10,7 Milliarden € fließen zum Schuldenabbau an die Telekom.

An elf Standorten erwirtschaftet die Deutsche Funkturm einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden €, der operative Gewinn lag zuletzt bei 640 Millionen €.