Mehr als 10.000 Mitarbeiter bei Tesla in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla beschäftigt in seiner Fabrik in Grünheide inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiter. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Unternehmenskreisen. Pro Woche würden derzeit 4000 Autos gebaut, schrieb das Unternehmen auf Twitter. Das sind rund 200.000 im Jahr.

4k Model Y built at Giga Berlin this week 🤘



4k Model Y built at Giga Berlin this week 🤘

Congrats to the Tesla team! pic.twitter.com/VJ0qBPkQ6U — Tesla Europe (@tesla_europe) February 27, 2023

Das Ziel der ersten Ausbauphase ist noch nicht erreicht: Tesla will in Grünheide mit 12.000 Mitarbeitern eine halbe Million Autos im Jahr produzieren. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass das Hochfahren der Produktion Zeit brauche. Seit März 2022 stellt Tesla in seiner bisher einzigen europäischen Autofabrik E-Autos her.