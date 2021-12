Norwegischer Staat will sich an Stromrechnung beteiligen

Europaweit schießen die Strompreise in die Höhe - und werden auch noch durch die Maßnahmen für die nötige Klimawende befeuert. In Norwegen will der Staat nun den Verbrauchern unter die Arme greifen.

Die norwegische Regierung will die Belastung der Verbraucher durch die rapide gestiegenen Strompreise lindern.

Ab der nächsten Stromrechnung sollen die norwegischen Haushalte durch einen Abzug staatliche Unterstützung bei außergewöhnlich hohen Strompreisen erhalten, wie Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Samstag in Oslo ankündigte. Der Staat übernehme dann die Hälfte von dem, was einen Preis von 70 Øre (etwa 0,07 Euro) pro Kilowattstunde übersteigt. Die Maßnahme soll demnach von Dezember 2021 bis März 2022 gelten. Einen entsprechenden Vorschlag will die Regierung schnellstmöglich dem Parlament vorlegen.

«Eine außergewöhnliche Situation wie diese erfordert außergewöhnliche Maßnahmen», sagte Støre. Nach Regierungsangaben werden sich die direkten Kosten für die Unterstützung der Stromkunden auf schätzungsweise fünf Milliarden norwegische Kronen (knapp 500 Mio Euro) belaufen.

Die Strompreise sind in den vergangenen Monaten europaweit stark gestiegen. Davon sind auch Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland betroffen.