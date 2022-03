Rohstoff als Drohstoff

In Brüssel gilt Alarmstufe Rot. Wie so oft in den vergangenen Jahren, sei es bei der Flüchtlingswelle 2015 oder der Versorgung mit Impfstoffen. Europa schlummert sanft und bewegt sich erst, wenn der sprichwörtliche Zug bereits in Fahrt ist. Der Ukraine-Krieg ist Höhepunkt dieses Dorn­röschenschlafs und Zäsur zugleich. Europas Energie­versorgung wird nie wieder so sein wie vor Putins Einmarsch. Der Rohstoff ist jetzt ein Drohstoff.

Wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun verspricht, Europa schnell aus der Abhängigkeit Russlands zu befreien, weht auch ein Hauch von Märchenstunde durch Brüssel. Vor allem die deutsche Energieversorgung liegt in russischer Hand. Ein zügiger Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, wie er hierzulande nun bis 2030 geschehen soll, ist daher der richtige Weg.